Monster Hunter: da serie di nicchia a colosso dei videogiochi

A partire da quel fatidico istante il nome Monster Hunter è riuscito a scavarsi una piccola ma affezionatissima nicchia nel mercato dei videogiochi, crescendo silenziosamente fino a rivelarsi una fra le produzioni più solide nei confini del Giappone. L'andamento nel resto del mondo fu per lo più altalenante, la serie non fu quasi mai pubblicizzata, ma l'opera vantava una caratteristica molto particolare: chiunque avesse scelto di dare una possibilità alla complessa caccia di Capcom, si sarebbe trasformato in un fan per la vita. A partire dal 2018, tuttavia, è accaduto l'impensabile: Monster Hunter World e l'espansione Iceborne hanno raggiunto l'astronomico risultato di 32 milioni di copie vendute, più della somma di tutti i predecessori, preparando il terreno per l'esordio di un Monster Hunter Rise che ha da poco sfondato il muro dei 18 milioni. Insomma, nell'arco di cinque anni la saga è passata dal vivere nel sottobosco dell'industria a trasformarsi in un colosso da 50 milioni di unità : come sceglierà di evolversi alla vigilia del suo ventesimo anniversario?

Analizzando l'originale Monster Hunter bisogna fare una considerazione piuttosto ironica: anche se la formula di gioco, i set di mosse legati alle armi e in buona sostanza l'intero tessuto del gameplay emerso nel 2004 ricalcano quasi alla perfezione quello dei capitoli più recenti, l'opera fu accolta con grande scetticismo dalla critica e dal pubblico, raccogliendo una discreta mole di insufficienze prevalentemente legate all'incomprensibile sistema di controlli: in quell'epoca, infatti, la gestione con il doppio stick analogico che sarebbe divenuta lo standard assoluto negli anni successivi, ancora non esisteva, al punto tale che sarebbe stato quasi impossibile leggere la perizia tecnica riversata nell'apparato del combattimento. Il fatto stesso che Capcom decise di sviluppare un sequel - al netto delle circa 700.000 copie piazzate - si può considerare un mezzo miracolo: un progetto del genere, al giorno d'oggi, verrebbe cancellato senza possibilità d'appello.

Il primo capitolo, realizzato sotto la supervisione di Kaname Fujioka, faceva parte di una triade di prodotti pensati per attaccare il mondo emergente del gioco via rete : affiancandolo ad Auto Modelista e Resident Evil Outbreak, Capcom sperava di riuscire a imbroccare almeno una produzione in grado di tagliare il traguardo del milione di copie vendute. L'idea alla base del progetto di Fujioka era quella di recuperare l'ispirazione del Phantasy Star Online di SEGA - a quei tempi di gran lunga il titolo in rete più popolare nell'ecosistema console - al fine di deviare dalla fantasia imperante del "monster collector" per confezionare un RPG tecnico interamente votato al combattimento. L'assimilazione della caccia, la necessità di immagazzinare conoscenze, lo studio attendo delle creature, della flora e della fauna, avrebbero dovuto trasformarsi nella spina dorsale di un'esperienza diversa da tutte le altre.

La rivoluzione di Monster Hunter World

Monster Hunter World nasceva dall'idea di stravolgere completamente l'approccio al mondo

Come tutte le grandi rivoluzioni, anche quella di Monster Hunter World ha tratto origine da un violento scontro ideologico: Capcom si trovava infatti nettamente spaccata fra due visioni contrapposte. La dirigenza del Sol Levante non avrebbe mai voluto sacrificare i quattro milioni di copie sempre garantiti in Giappone da ciascun episodio della serie, e sarebbe stata ben felice di proseguire lungo un raro sentiero sostanzialmente spoglio di rischi. Ma gli esponenti occidentali della compagnia - su tutti il rappresentante europeo Stuart Turner - erano invece convinti che una sorta di "occidentalizzazione" del marchio, in combinazione con un adeguamento tecnico alle macchine di ottava generazione, avrebbe potuto significare una vera e propria rinascita per l'universo di Monster Hunter. Lo stallo creativo perdurò a lungo, finché Sony non decise di fare il suo ingresso in scena: la casa era infatti convinta che un approccio di natura "mainstream" avrebbe contribuito a spingere le vendite di PlayStation 4, pertanto decise di offrire sostegno a un progetto che - per raggiungere tale obiettivo - avrebbe richiesto investimenti molto più consistenti rispetto agli standard del passato.

Kaname Fujioka, assieme a Ryozo Tsujimoto e al direttore del progetto Yuya Tokuda, aveva iniziato a buttare giù diverse idee innovative a partire dal 2014: a dieci anni di distanza dal primo capitolo, era giunto il momento di abbracciare l'evoluzione di cui la serie avrebbe necessitato per restare competitiva. Nello specifico, Tsujimoto si stava domandando da tempo cosa si sarebbe potuto fare grazie alla potenza delle nuove macchine, dal momento che quella di Monster Hunter non era mai stata una serie esigente sul piano delle risorse, configurandosi proprio per questa ragione come un titolo perfetto per le console portatili. L'anima del processo di evoluzione fu infine ricamata attorno a tre pilastri fondamentali: la scomparsa dei caricamenti e l'esplorazione organica delle ambientazioni, un netto potenziamento dell'intelligenza artificiale e delle animazioni dei mostri, nonché la creazione di un ecosistema vivo e pronto a rispondere a qualunque input dei giocatori. Tale filosofia divenne centrale al punto che il primo prototipo, sviluppato nell'arco di un anno e mezzo, non integrava nemmeno il classico sistema di combattimento: per sbarazzarsi dei mostri, nei primi mesi, si utilizzavano solamente trappole e interazioni ambientali, era necessario navigare costantemente lo scenario, mentre l'intera esperienza orbitava attorno all'idea di realizzare un nuovo modello di caccia che si muovesse in sinergia con il mondo.

L'espansione Iceborne è un immenso ricettacolo di contenuti al pari di un gioco come servizio: ancora oggi c'è chi affronta il Fatalis

Fissati questi punti fermi, l'opera maturò attorno all'obiettivo di puntare all'ampliamento del pubblico internazionale: la data d'uscita sarebbe stata per la prima volta la medesima in tutto il mondo, l'ambientazione avrebbe avuto confini aperti per adeguarsi ai gusti dei giocatori occidentali, grossi investimenti furono destinati al potenziamento tecnico e grafico, ma l'elemento più importante fu l'appiattimento della curva di apprendimento. Proprio per quest'ultima ragione, Tsujimoto fu criticato con ferocia dagli appassionati di vecchia data: secondo loro, la strategia del produttore era quella di rendere più facile l'esperienza per adeguarsi alle esigenze del pubblico di massa. Il direttore Yuya Tokuda spiegò allora nel dettaglio la natura delle novità: "È fondamentale che i giocatori, se perdono, non pensino che il gioco è difficile o ingiusto ma si rendano conto del proprio errore, del fatto che in Monster Hunter devono crescere e imparare", disse ai microfoni degli intervistatori. Questa filosofia si tradusse in una totale rielaborazione della curva della difficoltà e dei sistemi di apprendimento: Monster Hunter è una serie complessa sì da padroneggiare, ma prima di tutto da comprendere, e i capitoli del passato non avevano mai cercato di accogliere a braccia aperte nuovi cacciatori. World, dal canto suo, era determinato a non commettere assolutamente lo stesso errore.

Alla prova dei fatti tutte le previsioni di Capcom e del team di Fujioka si dimostrarono non solo corrette, ma addirittura riduttive in termini di risultati. Monster Hunter World fu pubblicato il 26 gennaio del 2018 e piazzò 5 milioni di copie nei primi tre giorni, diventando la produzione di Capcom venduta più rapidamente di sempre. Un numero, questo, che sarebbe costantemente lievitato fino a sfondare - grazie all'impatto dell'espansione - il muro dei 30 milioni. Monster Hunter World ha rappresentato il perfetto coronamento dell'evoluzione della serie, un'istanza che, pur mantenendo invariata l'esoterica anima originale, riuscì a comunicarla a un'immensa fetta di pubblico, che a sua volta scoprì un universo straordinario e stratificato in un mercato che si stava inesorabilmente appiattendo. Capcom accompagnò alla perfezione il successo del suo gioiello della corona, innestando nel tempo contenuti di qualità ineccepibile e dando le ultime pennellate di colore con pubblicazione di Iceborne, che si può considerare senza mezzi termini una fra le migliori espansioni mai prodotte per un videogioco. L'impatto di World fu tale e tanto da cementare una nuova idea del brand nel cuore del pubblico: ancora oggi, a distanza di cinque anni, gli appassionati sono in attesa di un seguito spirituale del titolo che per milioni di cacciatori rappresenta ormai il "filone principale".