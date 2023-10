Marvel's Spider-Man 2: Peter e Miles piacciono perché sono persone normali, non dei o miliardari

Parlando con la BBC, il direttore creativo di Marvel's Spider-Man 2, Bryan Intihar, ha illustrato alcune delle scelte fatte all'interno dello studio Insomniac Games per i personaggi principali del gioco, Peter Parker e Miles Morales. Afferma che per aiutare i giocatori a entrare in contatto con Peter e Miles a un livello più intimo, era importante mostrare le loro battaglie contro il dolore, le difficoltà della crescita e il modo in cui affrontano la formazione (e la rottura) delle relazioni.

La sua conclusione è che il livello di connessione che i giocatori sentono con Peter e Miles è dovuto al fatto che sono uomini normali. Sono relazionabili a un livello che pochi altri personaggi Marvel hanno, perché sono solo uomini che fanno cose normali, solo con qualche abilità inumana per rendere le cose un po' più eccitanti.

Intihar paragona Peter e Miles ad alcuni dei personaggi meno "normali" del franchise, dicendo: "Amo Tony Stark, ma è difficile identificarsi con un miliardario, no? E guardate Thor. Un grande eroe, ma è difficile identificarsi con un dio".

Voi che ne pensate? Siete d'accordo?