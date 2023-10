Final Fantasy 14 x Final Fantasy 16: trailer dell'evento cross-over per l'MMORPG

Se amate Final Fantasy 14 e Final Fantasy 16, allora questa collaborazione è esattamente quello che desideravate. Square Enix ha annunciato dei contenuti cross-over per l'MMORPG basati sulla più recente fantasia finale pubblicata su PS5.

Come rivelato al Final Fantasy Fan Fest di Londra, il crossover sarà un evento speciale in cui il protagonista Clive si unirà ai Guerrieri della Luce. Ci sarà una cavalcatura Torgal e persino un cucciolo Torgal. Chiamato The Path Infernal, l'evento si baserà sulla storia di Final Fantasy 16, ma è stato costruito con cura per non rovinare troppo la storia ai giocatori che devono ancora visitare Valisthea su PS5.

A giudicare dal video di annuncio, dovremmo assistere a una battaglia con Ifrit e ci sarà un sacco di bottino e di equipaggiamento unico da acquisire.

Naoki Yoshida di Square Enix è stato produttore di Final Fantasy 16, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore e produttore di Final Fantasy 14, quindi questo crossover sembrava in qualche modo inevitabile.