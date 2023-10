Marvel's Spider-Man 2, il cosplay di Black Cat di missbrisolo in video ci ruba il cuore

Marvel's Spider-Man 2 è arrivato e tra i molti personaggi che avremo modo di trovare all'interno dell'avventura per PS5 vi è anche Black Cat. Il personaggio è spesso ricreato tramite i cosplay e, in occasione del lancio del gioco, missbrisolo ci propone il proprio cosplay di Black Cat in formato video.

missbrisolo scrive, nel video "Non potrò uscire oggi, Spider-Man 2 è appena stato pubblicato" e poi si "trasforma" in Black Cat, con in mano la maschera di Spider-Man. Si tratta di un cosplay di ottima qualità, che ricrea il personaggio del mondo Marvel perfettamente.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Black Cat realizzato da missbrisolo? Il personaggio Marvel è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?