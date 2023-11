Assassin's Creed: Ubisoft sta usando delle immagini generate dall'IA sui social, che non piacciono

Per inciso, l'account olandese di Assassin's Creed ha pubblicato per Halloween un'immagine con Ezio Auditore circondato dalle zucche, dopo che Ubisoft Latam aveva pubblicato un'immagine dello stesso, poi rimossa. Entrambe erano frutto di intelligenze artificiali generative ed entrambe erano bruttine, a essere gentili. Oltretutto erano piene degli errori tipici delle immagini generate dalle intelligenze artificiali, come dita storte e alcuni simboli mal riprodotti.

La serie Assassin's Creed sembra essere l'ultima spiaggia di Ubisoft , secondo molti e secondo la compagnia stessa, che sta impiegando tutti i suoi sforzi su di essa. Per questo motivo a molti fan non è piaciuto l'utilizzo di immagini generate dall'intelligenza artificiale per alcuni post dedicati alla saga pubblicati sul social X.

Brutti artwork

Molti hanno quindi fatto notare a Ubisoft, con toni non proprio gentilissimi, come attualmente stia licenziando molte persone e al contempo usi l'IA per produrre brutti artwork per la sua serie di punta. In effetti uno dei punti più sottolineati riguarda proprio il fatto che la serie Assassin's Creed non viene messa in buona luce nell'essere associata a dei disegni così squallidi.

Probabilmente si tratta di un modo per tagliare dei costi, ma a questo punto era meglio non allegare immagini, così da evitare polemiche di sorta.