Star Ocean: The Second Story R, i voti della critica sono davvero eccellenti

Star Ocean: The Second Story R sta ricevendo dei voti della critica davvero eccellenti, segni dell'ottimo lavoro svolto da Square Enix con questo progetto, che potrebbe davvero ridare ossigeno alla serie, nel caso in cui anche i giocatori rispondano bene.

I voti

Vediamo l'elenco dei voti ricevuti da Star Ocean: The Second Story R:

Multiplayer.it - 8.5 / 10

Press Start - 9.5 / 10

RPG Fan - 92%

Destructoid - 9 / 10

Wccftech - 9 / 10

Atomix - 90 / 100

Nintendo Life - 9 / 10

Digital Chumps - 9 / 10

PSX Brasil - 90 / 100

Siliconera - 9 / 10

Hey Poor Player - 4.5 / 5

Final Weapon - 4.5 / 5

CGMagazine - 8.5 / 10

Checkpoint Gaming - 8.5 / 10

GameSpot - 8 / 10

Push Square - 8 / 10

Spaziogames - 8 / 10

Kakuchopurei - 80 / 100

Sirus Gaming - 8 / 10

GamingTrend - 70 / 100

Come potete vedere, i giudizi sono per la gran parte 8+ e 9+, segno che è piaciuto proprio a tutti, a chi più, a chi meno. In generale viene lodato l'ottimo lavoro svolto per svecchiare il gioco classico e viene definito il modo migliore per godere di uno dei migliori Star Ocean di sempre.

L'unica recensione un po' in controtendenza è quella di David Flynn di Gaming Trend, che parla di un titolo che manca di rifiniture, soprattutto nella parte finale. Comunque sia il voto finale è un sette netto, ossia Star Ocean: The Second Story R viene considerato un buon titolo, nonostante i presunti difetti segnalati.