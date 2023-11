PlayStation Plus, novembre 2023: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony ha annunciato i giochi gratis PS5 e PS4 del mese di novembre 2023 inclusi in tutte le fasce dell'abbonamento PlayStation Plus.

Come preannunciato, Sony ha svelato i giochi PS5 e PS4 dati agli abbonati PlayStation Plus nel mese di novembre 2023. Come sempre, saranno scaricabili dai sottoscrittori di qualsiasi fascia del servizio senza costi aggiuntivi. Parliamo di Essential, Extra o Premium. I giochi sono: Ecco i giochi del Plus di Novembre 2023 Aliens: Fireteam Elite (PS4 e PS5)

Mafia II: Definitive Edition (PS4)

Dragon Ball: The Breakers (PS4) I giochi saranno disponibili a partire dal 7 novembre 2023, fino al 4 dicembre 2023. Avete quindi ancora qualche giorno per scaricare giochi di ottobre 2023.

Mafia II: Definitive Edition La mafia vi aspetta Mafia II: Definitive Edition è, come intuibile, il secondo capitolo della serie Mafia. Si tratta dell'edizione rimasterizzata dello stesso in cui il giocatore deve impersonare un gangster durante gli anni d'oro della criminalità organizzata. Più precisamente, deve guidare l'eroe di guerra Vito Scaletta rimasto invischiato con la mafia per pagare i debiti di suo padre. Insieme al suo amico Joe finirà per scalare i ranghi della malavità, con effetti sempre più importanti per la sua e per la vita di chi lo circonda. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Mafia II: Definitive Edition.

Aliens: Fireteam Elite C'è tanta azione in Aliens: Fireteam Elite Aliens: Fireteam Elite è un action cooperativo in cui si devono affrontare i pericoli del pianeta LV-895 lungo quattro campagne al cardiopalma. Cosa si nasconde nelle grotte di questo mondo inesplorato? Per scoprirlo bisognerà far saltare orde e orde di Xenomorfi, sfuggire ai letali Prowler e crare postazioni difensive per cercare di sopravvivere il più a lungo possibile. Prima di iniziare a sparare, è possibile personalizzare il proprio marine, che può essere fatto crescere missione dopo missione migliornado le classi e usando armi differenti. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Aliens: Fireteam Elite.