PlayStation Plus, ottobre 2023: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Come ampiamente previsto, Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 che saranno dati agli abbonati PlayStation Plus nel mese di ottobre 2023 . Saranno scaricabili senza costi aggiuntivi dai sottoscrittori di qualsiasi fascia del servizio: Essential, Extra o Premium. I giochi sono:

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol è un survival horror alla Dead Space

The Callisto Protocol è un survival horror in terza persona, ambientato 300 anni nel futuro su Callisto, una delle lune di Giove. Il giocatore interpreta Jacob Lee, un carcerato che sta scontando la sua pena nella prigione spaziale di Black Iron. Quando però gli altri prigionieri iniziano a trasformarsi in mostri sanguinari, la situazione precipita e il nostro dovrà farsi strada tra gli orrori cosmici, picchiando in mischia o sparando con le armi che reperirà in giro, per raggiungere la libertà e scoprire cosa sta accadendo.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di The Callisto Protocol.