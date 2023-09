Far Cry 7: primi dettagli emersi da una fuga di notizie

L'insider Tom Henderson ha riportato su Insider Gaming i primi dettagli di Far Cry 7 , frutto di una fuga di notizie. Vista la fama di Henderson, costruita con anni di indiscrezioni rivelatesi esatte, possiamo considerare le informazioni riportate come attendibili, anche se ovviamente bisogna aspettare l'annuncio ufficiale per saperne di più.

I dettagli su Far Cry 7

Far Cry 7 sarà diverso da Far Cry 6?

Far Cry 7 verrebbe chiamato internamente Project Blackbird e dovrebbe uscire nell'autunno del 2025, quindi fra circa due anni. Il gioco sarebbe in sviluppo presso Ubisoft Montreal con lo Snowdrop Engine al posto del Dunia, il motore che ha mosso i capitoli precedenti.

Una fuga di notizie risalente all'inizio del 2023 aveva riportato che il gioco dovrebbe in realtà chiamarsi Far Cry: Rise e dovrebbe essere ambientato su di un'isola tropicale chiamata Kimsan, situata nel Mar Giallo, vicino alla Corea. Secondo le fonti di Henderson però, le informazioni riprotate sono molto imprecise e non vanno considerate come valide.

Le nuove informazioni parlano di un gioco dalla storia non lineare, che racconta del tentativo del personaggio guidato dal giocatore di salvare la sua famiglia, rapita da un gruppo cospirazionista chiamato "Sons of Truth". Per le fonti di Henderson, i dettagli della trama sono ancora soggetti a modifiche, vista l'attuale fase dello sviluppo, ma in generale il giocatore dovrà salvare la sua famiglia entro un certo lasso di tempo. Più precisamente, dovrà riuscire entro 72 ore di tempo di gioco (24 ore di tempo reali). Il timer potrà essere bloccato entrando nei rifugi.

I membri della famiglia non andranno recuperati in un certo ordine e alcuni potranno anche essere uccisi, andando a influenzare la storia. Come già detto, i dettagli sono ancora abbastanza nebulosi, ma l'obiettivo finale sarà quello di eliminare i Sons of Truth e di salvare il 100% dei membri della famiglia.

Per trovare rapiti, verrà utilizzata una nuova meccanica per la serie, quella degli interrogatori, che dovrebbe portare a diversi risultati: alcune volte si otterranno le informazioni desiderate, altre delle informazioni false e altre ancora solo silenzio. A volte gli interrogati potranno anche scappare.

Insomma, Far Cry 7 pare avere delle differenze sostanziali rispetto a Far Cry 6, anche se non c'è ancora nemmeno l'ufficialità della sua esistenza.