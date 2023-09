Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

La scheda microSDXC SanDisk Extreme da 128 GB è compatibile con diversi dispositivi, come smartphone, droni, fotocamere e la console Nintendo Switch. La velocità di scrittura è fino a 90 MB/s.

SanDisk Extreme 128 GB per Nintendo Switch, smartphone e non solo in offerta Amazon al prezzo minimo