Uno State of Play per Death Stranding 2 rischia di essere troppo poco per PS5

Sarà veramente così? Difficile dirlo, in tutta onestà, forse perché i nostri occhi non sono buoni come quelli degli utenti di Reddit, ma tanto basta per porci una domanda: Death Stranding 2 può bastare per uno State of Play o un nuovo evento di Sony?

Uno State of Play è andato in onda solo un paio di settimane fa, ma spuntano di nuovo dei rumor che vogliono Sony pronta pubblicare un nuovo evento, questa volta dedicato a Death Stranding 2 ovvero il prossimo gioco di Hideo Kojima.

Death Stranding 2... e poi?

Uno State of Play monotematico su Death Stranding 2 o accompagnato da una serie di annunci "minori" (per peso mediatico, non qualità) non è un'eventualità poi così strana e Sony ha ancora di fronte a sé vari mesi per poter posizionare in modo efficace un nuovo show.

Death Stranding 2 è certamente atteso ma al pari di Final Fantasy 7 Rebirth è un'esclusiva di terze parti. Importante e probabilmente di alta qualità, ma a PlayStation da troppo tempo manca un evento denso di annunci legati a giochi first party d'impatto.

In questo momento, Marvel's Spider-Man 2 è l'unica esclusiva first party confermata con una data di uscita. Per il momento Sony ha confermato unicamente titoli come Fairgame$ (PvP Heist Game di Haven) e Concord (FPS multiplayer di Firewalk Studios) che in tutta onestà non hanno impressionato a causa del fatto che ne abbiamo visto una presentazione generica senza contenuti di gameplay.

Se vogliamo cercare un titolo che ha attirato l'attenzione degli appassionati in modo serio dobbiamo tornare indietro (o andare avanti, in un certo senso) fino a Marvel's Wolverine di Insomniac Games. Anche in questo caso non abbiamo visto nulla, ma almeno abbiamo la certezza che il team di sviluppo sa come dare vita a un eroe Marvel, visto che Insomniac Games ha già realizzato due (presto tre) giochi di Spider-Man.

Sony in questo momento ha bisogno di confermare che team come Sucker Punch, Team Asobi, Naughty Dog, Bluepoint Games e Bend Studio abbiano in sviluppo prodotti interessanti dietro le quinte. Sì, per il momento il pubblico mondiale è concentrato su Marvel's Spider-Man 2, ma dopo ottobre potrebbe rendersi conto che il calendario delle first party è particolarmente vuoto.