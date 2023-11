PS5 Slim: immagini confermano necessità di essere online per attivare il lettore ottico rimuovibile

Sostanzialmente per poter usare il lettore ottico bisogna essere online al momento del primo utilizzo, altrimenti in sistema di PS5 avvisa di farlo con un messaggio di errore. Dovrebbe trattarsi di una misura di sicurezza per assicurarsi che il lettore sia legittimo e per adempiere al Digital Millennium Copyright Act.

Delle immagini pubblicate online da degli utenti che hanno ottenuto in anticipo PS5 Slim confermerebbero la necessità di essere online per attivare il lettore ottico rimuovibile, sia che lo si a parte per l'edizione all digital, sia che si prenda la console completa.

Se le immagini si dimostrassero vere, verificherebbero anche la voce che vuole la versione con disco di PS5 Slim vincolata all'online, nel senso che almeno al primo avvio c'è bisogno di collegarla alla rete per usarla.

Chiaro che la maggior parte degli utenti non avrà alcun problema ad autenticare la console, ma chi si preoccupa di preservazione dei videogiochi, come ad esempio Does it Play, è molto preoccupato dagli effetti che questa scelta potrebbe avere sul mantenimento del sistema, quando i server per l'autenticazione saranno spenti.

Anche John Linneman di Digital Foundry ha criticato la scelta, affermando che l'utilizzabilità dell'hardware non dovrebbe essere vincolata a un server, che potrebbe non essere sempre disponibile. Interessante il fatto che il modello originale di PS5 non ha bisogno di connessione a internet per l'attivazione.