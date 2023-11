Remnant 2: trailer e data di uscita del DLC The Awakened King

Remnant 2, la descrizione di The Awakened King

Una delle immagini del DLC di Remnant 2

Ecco la descrizione ufficiale del DLC: "In questo prossimo contenuto scaricabile per Remnant 2, l'Unico Vero Re si è risvegliato ed è assetato di sangue. Corrotto dalla Radice durante il suo sonno quasi mortale, il re folle vede il tradimento ad ogni angolo ed è su tutte le furie per vendicarsi. Da quando il suo castello è arrivato per la prima volta in una città costiera di Dran, le maree sono arrabbiate e il tempo è caotico, facendo riemergere ogni sorta di creature dalle profondità e lasciando molti misteri sulla sua scia. In una nuova trama, i sopravvissuti dovranno scoprire i segreti dell'Unico Vero Re esplorando una nuova misteriosa area all'interno del mondo di Losomn. In questa nuova e strana località, i sopravvissuti attraverseranno nuovi dungeon, acquisiranno potenti equipaggiamenti, incontreranno alleati inaspettati e affronteranno nuove minacce nella loro avventura per raggiungere l'Unico Vero Re e sconfiggerlo una volta per tutte."

