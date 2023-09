Starfield: a settembre arriva il supporto ufficiale per DLSS di NVIDIA e un nuovo menù per l'HDR

La compagnia ha inoltre annunciato che sta leggendo tutti i feedback forniti dalla comunità e che in futuro aggiornerà il gioco introducendo alcune delle novità più richieste, come le mappe delle città .

Bethesda ha annunciato l'arrivo del primo aggiornamento maggiore per Starfield , che sarà lanciato nel corso del mese corrente, ossia settembre 2023. Tra le novità principali ci sarà l'aggiunta per il supporto nativo a DLSS di NVIDIA e l'aggiunta di un menù per impostare l' HDR .

Le novità dell'aggiornamento di settembre

Queste in breve le novità dell'aggiornamento di settembre 2023 di Starfield:

Comandi per la regolazione di luminosità e contrasto

Menu di calibrazione dell'HDR

Slider per la regolazione del campo visivo

Supporto per il DLSS di Nvidia (PC)

32:9 Ultrawide Monitor Support (PC)

Il comando dell'azione "Mangia"!

Come vedete si tratta soprattutto di novità a livello grafico, con l'aggiunta del supporto per diverse tecnologie escluse dal lancio. Bethesda ha anche fatto sapere che sta: "lavorando al supporto integrato alle mod (Creazioni) valido per tutte le piattaforme, sulla scia di quanto realizzato per Skyrim e Fallout 4. Prevediamo di pubblicare questi strumenti nei primi mesi del prossimo anno." Insomma, viene confermato l'arrivo del supporto per i modder nei primi mesi del prossimo anno, come già annunciato da Todd Howard.

Leggiamo anche la nota di rilascio ufficiale dell'hotfix 1.7.29, appena pubblicato:

PRESTAZIONI E STABILITÀ

• [Xbox Series X|S] Migliorata la stabilità delle installazioni.

• Diverse modifiche volte a migliorare prestazioni e stabilità, in particolare a ridurre la frequenza dei crash e a incrementare il framerate.

MISSIONI

• Col denaro tutto si compra: risolto un problema che poteva impedire l'avanzamento nella missione.

• Dentro l'ignoto: risolto un problema che poteva impedire l'accesso alla missione una volta completato il gioco.

• Ombre su Neon: risolto un problema che poteva impedire l'avanzamento nella missione.