Horizon Forbidden West Complete Edition arriverà anche su PC oltre che su PS5, per billbil-kun

Tramite Dealabs, il famoso leaker billbil-kun - che regolarmente condivide informazioni corrette sulle ultime novità videoludiche - ha indicato che il prossimo gioco in arrivo su PC pubblicato da Sony PlayStation sarà Horizon Forbidden West Complete Edition.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West Complete Edition non è ancora stato annunciato in modo ufficiale nemmeno per PS5, ma è emerso online tramite il sistema dai classificazione videoludico di Singapore. Secondo quanto indicato, è credibile che si tratti del gioco base più il DLC Burning Shores. Non è una mossa strana per Sony pubblicare una versione "completa" dei propri giochi, quindi la classificazione non ha stupito gli appassionati.

Ora, però, billbil-kun aggiunge che tale edizione arriverà anche su PC. Purtroppo al momento non ci sono informazioni su una data di uscita né sul prezzo. Il leaker afferma che, in base a vecchie informazioni, Horizon Forbidden West Complete Edition potrebbe essere in arrivo a breve termine.