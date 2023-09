Gunbrella: ottimi voti e trailer di lancio per il platform di doinksoft

Cosa dicono le recensioni

In termini di giudizi, i recensori hanno lodato la fisica, le meccaniche platform e il ritmo di gioco. Le recensioni più critiche, comunque con voti dall'8 in su (per ora ha un solo sette), sottolineano come unico vero difetto la durata di circa sei ore, che fa desidare qualcosa di più al termine dell'esperienza.

La sostanza comunque è che si tratta di un titolo da giocare, con gli autori del simpatico Gato Roboto che hanno fatto di nuovo centro, considerando che il costo del gioco è di soli 14,79€.