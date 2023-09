Alan Wake 2 sarà il gioco più lungo di Remedy, Sam Lake indica quante ore aspettarsi

Lake ha aggiunto che, nonostante quel che Remedy pensi del proprio pubblico, lui in realtà ha difficoltà a dedicare ore ai giochi più lunghi . "È difficile trovare il tempo e, sai, essere interessati a una storia, volerla portare a termine", ha detto. "Quindi a volte può essere scoraggiante iniziare a giocare a un gioco che si sa essere molto, molto lungo".

"Credo che i giochi Remedy, se ripercorriamo tutta la loro storia, essendo molto incentrati sulla narrazione, siano sempre stati piuttosto brevi, tipo 10 ore o giù di lì", ha spiegato Lake. "E internamente abbiamo sempre pensato di dover trovare il modo di fare giochi più lunghi, perché la gente sceglie i giochi anche dal punto di vista del rapporto quantità-prezzo, per averne abbastanza. Quindi Control è stato sicuramente il nostro gioco più lungo fino ad oggi, e Alan Wake 2 sarà ancora più lungo - più di 20 ore".

Alan Wake, i thermos e il loro nuovo scopo

In un'altra parte della conversazione con Kinda Funny, Lake ha parlato di una delle componenti di Alan Wake usate per prolungare il tempo di gioco: i suoi famigerati thermos da collezione.

"Ce n'erano un centinaio in tutto il mondo di gioco, nella foresta", ha detto. "Si trovavano thermos di caffè, e abbiamo ricevuto alcune lamentele sul fatto che 'questo non significa nulla, se voglio completare il gioco - sto cercando questi thermos di caffè, e qual è lo scopo?' Così abbiamo preso a cuore questo feedback".

In Alan Wake 2, infatti, i thermos di caffè sono oggetti preziosi: consentono di salvare il gioco nelle aree di ristoro, come i nastri per le macchine da scrivere nell'originale Resident Evil.

