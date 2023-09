Alan Wake 2: un video gameplay con esplorazione, combattimenti e puzzle

IGN ha pubblicato un nuovo video di Alan Wake 2 con nuove sequenze di gameplay accompagnato dalle impressioni della testata sull'ultima e attesa fatica di Remedy, che potrete visualizzare qui sotto.

In particolare il video mostra delle sequenze tratte dal terzo capitolo della storia di Saga Anderson, intitolato "Local Girl", ambientato nei pressi della cittadina di Watery. Quest'area funge da open-hub, con il giocatore che è completamente libero di esplorare la città, chiedere informazioni ai cittadini e di addentrarsi nella pericolosa foresta e il parco divertimenti abbandonato nelle vicinanze. Questa impostazione è funzionale al gameplay stesso, visto che sarà necessario visitare aree differenti e tornare sui propri passi per ottenere oggetti necessari per risolvere alcuni puzzle o informazioni vitali sul caso a cui sta lavorando Saga.

Nel filmato non mancano sequenze di combattimento, che mettono l'accento sulla distintiva meccanica di Alan Wake basata sulla luce, con i nemici che sono fondamentalmente invulnerabili ai colpi di pistola, fucile e balestra della protagonista a meno che non vengano prima indeboliti tramite la torcia elettrica.