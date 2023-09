Alan Wake 2: un video dietro le quinte dedicato al Luogo Buio

Remedy ha pubblicato un video dietro le quinte di Alan Wake 2 in cui il team di sviluppo svela maggiori dettagli sul Luogo Buio, l'oscura realtà che si trova sotto Cauldron Lake dove lo sfortunato scrittore protagonista della serie è rimasto intrappolato per anni.

Stando ai dettagli condivisi dal creative director Sam Lake e soci, il Luogo Buio è un "echo" della New York immaginata dal protagonista per la serie di romanzi thriller "Alex Casey" da lui scritti. Qui ci saranno molti elementi narrativi e appariranno anche dei personaggi in qualche modo collegati ai suoi libri.

Nella New York del Luogo Buio appariranno anche parecchi graffiti, in parte ispirati a quelli degli anni '70 e '80 ma modificati in modo di offrire un senso di inquietudine. Inoltre, il team di sviluppo afferma che osservandoli attentamente sarà possibile notare che ognuno di essi "ha qualcosa da dire al giocatore".