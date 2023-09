Wizard with a Gun: un trailer svela la data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC

Devolver Digital e gli sviluppatori di Galvanic Games hanno svelato la data di uscita dell'action survival Wizard with a Gun . Il lancio su PS5, Xbox Series X|S e PC è fissato al 17 ottobre 2023 . È in programma anche una versione Nintendo Switch, che tuttavia al momento non ha ancora un periodo di lancio scolpito nella pietra. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer , che potrete visualizzare nel player sottostante.

Un mondo di maghi armati di pistole

Wizard with a Gun è uno gioco d'azione e sopravvivenza sandbox, ambientato in un mondo popolato da creature pericolose e misteri arcani che esploreremo nei panni di un mago pistolero. Sarà possibile affrontare l'avventura in solitaria o in compagnia di amici e altri giocatori tramite la cooperativa online.

Mentre esploriamo l'ignoto raccoglieremo materiali per creare le nostre personali bocche da fuoco incantate, variando potenza di fuoco, raggio d'azione ed effetti secondari in base a quali risorse abbiamo combinato.