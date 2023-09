Starfield: un video mette a confronto le versioni PC e Xbox Series X|S

La versione PC chiaramente a seconda della configurazione può superare questi limiti, per quanto il 4K nativo e 60 fps con dettagli a Ultra al momento è appannaggio esclusivo della potente quanto costosa RTX 4090. In tal senso nel video qui sotto, viene mostrata la versione PC con una configurazione che monta una RTX 4080 e un i9 12900k, con risoluzione 4K upscalata dai 1620p tramite FSR.

Per quanto riguarda risoluzione e framerate , il tech enthusiast conferma quanto già spiegato da Digital Foundry . Su console troviamo un unico preset grafico, con risoluzione 2160p su Xbox Series X ricostruita con FSR dai 1440p e di 1440p su Series S partendo da un base di 900p. In entrambi i casi il framerate è bloccato a 30 fps.

L'analisi di ElAnalistaDeBits

Stando al verdetto di ElAnalistaDeBits, le versioni Xbox di Starfield rappresentano l'esperienza più solida mai offerta da Bethesda su console al lancio. Entrambe mantengono stabilmente i 30 fps, tuttavia Series S occasionalmente mostra il fianco a rallentamenti e fenomeni di tearing nelle sequenze più concitate e dunque più difficili da gestire per la console. Nulla comunque che comprometta l'esperienza complessiva.

Entrambe le versioni console sono equiparabili al preset grafico Alto su PC. Series S tuttavia presenta una minore draw distance e geometrie del terreno, ombre, filtro anisotropico, texture e effetti post-processing di qualità inferiore rispetto a Series X. I tempi di caricamento più rapidi sono stati registrati su un PC con un SSD NVME M2, con Xbox Series X al secondo posto.

La versione per PC presenta ombre migliori, filtro anisotropico, draw distance e alcuni piccoli miglioramenti nel texturing e negli effetti di post-processing, ma in generale per lo youtuber le differenze sono davvero minime rispetto alla versione per console. Questa versione soffre di un piccolo bug grafico nell'acqua che non mostra correttamente la traiettoria del personaggio.

ElAnalistaDeBits afferma inoltre che l'FSR (o il DLSS tramite la mod di Pure Dark) diventa assolutamente necessario in quanto anche con una RTX 4080 è possibile riscontrare cali fino a 30 fps in risoluzione 4K e in generale non è molto soddisfatto dell'ottimizzazione su questa piattaforma.