Test Drive Unlimited Solar Crown: un gameplay trailer dedicato all'Alfa Romeo

Una volta ultimati i dettagli e scelta la stazione radio, il giocatore del filmato ci offre un tour panoramico della città, in varie fasi della giornata e condizioni meteo, mettendo in mostra la grande cura degli sviluppatori e del motore grafico.

Il filmato mostra un giro tra le strade dell'isola di Honkg Kong, che è stata ricreata in scala 1:1 per fare da sfondo al gioco, a bordo di una Alfa Romeo 8C Spider del 2008. Prima di scendere in strada possiamo vedere come all'acquisto della vettura sarà possibile scegliere tra varie verniciature, tipo di interni, cerchioni e così via, pagando chiaramente un extra in base agli elementi selezionati.

Test Drive Unlimited: Solar Crown lancio confermato nel 2024

Test Driver Unlimited: Solar Crown è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco è stato recentemente rinviato a un periodo non meglio precisato del 2024, con maggiori dettagli sulla data di uscita che arriveranno successivamente.

Sviluppato da KT Racing, il gioco conserva il DNA della serie basato sull'amore per le belle auto e l'incredibile esperienza del poter guidare in un lussuoso mondo open world in scala 1:1. I giocatori potranno sfidarsi nella Solar Crown, una competizione con puntate misteriose, per elevare lo status del loro personaggio all'interno della community.