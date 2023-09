One Piece, dalla serie Netflix ai videogiochi: come catturare meglio lo spirito dell'opera di Oda?

One Piece tra videogiochi e serie TV: come è possibile catturare meglio lo spirito della titanica opera di Eiichiro Oda?

Nonostante tutto, alla fine la serie TV in carne e ossa di One Piece è stata un successo: ha superato quasi subito i risultati della terza stagione di The Witcher e registrato quasi venti milioni di visualizzazioni in appena quattro giorni. Il battage pubblicitario ha sicuramente aiutato, così come l'entusiasmo e la passione che Netflix ha cercato di veicolare attraverso gli spot e le interviste agli attori e alla produzione. Chi credeva fosse tutto marketing, alla fine si è dovuto ricredere almeno un po': nella nostra recensione vi abbiamo spiegato come sembri un raduno di cosplayer più o meno riusciti, che riesce comunque ad essere divertente e appassionante grazie a una pletora di particolari che omaggiano l'opera originale di Eiichiro Oda - il quale ha supervisionato l'intera lavorazione - e che, soprattutto, ne rispettano lo spirito goliardico e le atmosfere eccessive. Il ché ci ha fatto pensare a come abbiano mancato il bersaglio tanti adattamenti televisivi o cinematografici di manga e anime: spesso sacrificano i propositi delle opere in favore di virtuosismi e ambizioni, cercando un compromesso tra i fan e il pubblico occasionale che porti comunque soldi in cassa. E fallendo miseramente, come ha dimostrato con chiarezza il recente film ispirato a I Cavalieri dello Zodiaco. La serie TV di One Piece, invece, non punta a raccontare la visione del regista di turno, né a re-immaginare l'universo piratesco di Oda in salsa live action: dà agli spettatori, e prima di tutto ai fan, esattamente quello che vogliono, e pazienza se gli attori indossano parrucconi o gridano i nomi dei loro colpi speciali come in uno shonen. Venendo ai videogiochi, la lista di quelli veramente riusciti che si ispirano ai manga o agli anime è paurosamente ristretta. Persino i picchiaduro - il genere di riferimento per gli shonen, e per ovvi motivi - mancano spesso il bersaglio, e si contano sulle dita di una mano quelli che sono riusciti a coniugare il fanservice col gameplay. Così, mentre guardavamo la serie TV su Netflix, non abbiamo potuto fare a meno di chiederci: cosa servirebbe a un gioco di One Piece per essere davvero un adattamento coi fiocchi?

Un picchiaduro migliore è possibile Ma quanto era bello Street Fighter: The Movie? /sarcasmo Pensate quanto sarebbe bello un picchiaduro ispirato alla serie TV in carne e ossa di One Piece, magari con la grafica ultra realistica. Ma non nello stile di Jump Force, che era assai bruttarello, no. Pensavamo a una cosa tipo Street Fighter: The Movie, ve lo ricordate? Sviluppato da Incredible Technologies e uscito nel 1995 in sala giochi, il picchiaduro impiegava le immagini digitalizzate degli attori che interpretavano Guile e compagnia nel film di Steven E. de Souza, quindi Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming-Na Wen e così via. Certo, il gameplay era orrendo, tant'è che un sopralluogo di Capcom Japan si era concluso con uno Yoshiki Okamoto particolarmente incavolato per come stavano trattando il suo brand, ma in questo senso non si può dire che il gioco non fosse fedele alla pellicola da cui era tratto. In alternativa, visto che il 2D non va più tanto di moda, si potrebbe ricalcare l'estetica della serie Netflix con una grafica alla Mortal Kombat 1, realistica ma non del tutto priva di surrealtà. Forse le fattezze di Iñaki Godoy, Mackenyu e tutti gli altri attori renderebbero anche di più, e si presterebbero meglio alla trasposizione dei loro attacchi speciali, specialmente quelli fantasiosi di Luffy, Buggy e gli altri pirati che hanno consumato i Frutti del Diavolo. Così facendo, si potrebbero anche implementare delle Fatality nel gameplay, visto che la serie Netflix non è avara di sangue o violenza: potremmo avere uno Zoro realistico che taglia in due il suo avversario a fine match, per dire. Sarebbe un gioco fedelissimo allo spirito della serie TV. Un picchiaduro di One Piece con questa grafica sarebbe assai gradito Ora, se siete arrivati fino a questo punto della lettura, vorremmo un attimo tranquillizzarvi: vi stavamo prendendo in giro. I picchiaduro che abbiamo appena descritto sarebbero l'apoteosi del trash, e non ci passa nemmeno per l'anticamera del cervello che One Piece debba diventare qualcosa del genere sui nostri schermi: abbiamo apprezzato l'adattamento live action, ma il nostro cuore appartiene comunque all'opera originale di Oda, e l'unico gioco che vorremmo dovrebbe essere quantomeno in stile anime come estetica. Sul gameplay, tuttavia, si potrebbe fare un discorso più lungo. Quando si parla di picchiaduro ispirati agli anime - chiamati anche "anime fighters" - i fan pensano quasi sempre a due sviluppatori: Arc System Works e CyberConnect2. I primi sono specializzati nel gameplay tecnico, tant'è che i loro picchiaduro finiscono sempre nelle rotazioni dei tornei, e ci hanno consegnato perle come Dragon Ball FighterZ, che non ha bisogno di presentazioni. CyberConnect2 è un po' meno rigida sul gameplay: i suoi giochi, come quelli ispirati a Naruto o Le bizzarre avventure di JoJo, sono pensati per gli utenti più casual, con meccaniche molto più semplici, fanservice a tutta birra e tanta fedeltà nei confronti degli anime, specialmente nelle cinematiche d'intermezzo e nella riproduzione dei colpi speciali più famosi. Non è che non esistano altri sviluppatori oltre a questi; per esempio, Spike Chunsoft ha realizzato un picchiaduro a incontri ispirato all'opera di Oda proprio qualche anno fa, s'intitolava One Piece: Burning Blood ed era, come al solito, una mezza delusione. La vera domanda infatti è un'altra: ha veramente senso un picchiaduro di One Piece?