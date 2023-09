Monster Hunter Now: oltre 3 milioni di pre-registrazioni a pochi giorni dal lancio su mobile

Se siete interessati, potrete pre-registrarvi da qui per dispositivi Android e da qui per quelli iOS.

Parliamo di numeri tutto sommato ottimi e che dimostrano il grande interesse dei fan per questo peculiare spin-off che, come spiegato nel nostro provato di Monster Hunter Now , potrebbe rivelarsi la più valida alternativa a Pokémon Go sulla piazza, nonché il passatempo ideale in attesa del prossimo gioco della saga madre, che potrebbe arrivare già durante il corso della prossima settimana.

Monster Hunter Now ha raggiunto e superato quota 3 milioni di pre-registrazioni a pochissimi giorni dal debutto su dispositivi mobile iOS e Android, fissato per il 14 settembre 2023 .

A caccia di mostri su mobile

Per chi non lo sapesse, Monster Hunter Now è un spin-off per mobile realizzato da Niantic della celebre serie di caccia ai gigantomostri di Capcom e che include alcune meccaniche simili a quelle di Pokémon Go.

Pensato sia per i neofiti che i giocatori più navigati della saga, nel gioco vestiremo i panni di un cacciatore e dovremo esplorare il mondo reale, sfruttando l'ormai rodato sistema di mappe reali di Niantic per andare fisicamente a caccia di mostri in giro, con i combattimenti che verranno visualizzati in realtà aumentata. Sarà possibile anche fare squadra con altre tre persone per affrontare i mostri più forti.

In Monster Hunter Now le meccaniche dei combattimenti ricordano quelli della serie originale, ma adattate a un'esperienza su dispositivi mobile e on the go. Anche i mostri inclusi al lancio sono vecchie conoscenze per i fan, come Rathalos, Diablo, Gran Jagras, Pukei-Pukei, Rathian e Paolomu, per citarne alcuni.