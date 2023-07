Se già i primi trailer non promettevano bene, possiamo confermarvi che Knights of the Zodiac - così si chiama nel resto del mondo - è una pellicola terribile che disonora un immaginario a cui siamo particolarmente affezionati. In Giappone è diventato Saint Seiya: The Beginning perché, oltre a rievocare il titolo originale del manga e dell'anime, avrebbe dovuto essere il primo di una serie composta da ben sette film, ma nella nostra recensione de I Cavalieri dello Zodiaco vi spieghiamo perché sarebbe meglio fermarsi qui e non proseguire oltre.

Portare un anime sul grande schermo - e in carne e ossa, poi - è un compito complicatissimo per tutta una serie di ragioni, se poi si tratta di un'opera iconica come I Cavalieri dello Zodiaco (Saint Seiya, se preferite) allora apriti cielo: serve una competenza fuori dal comune, una sensibilità sopra le righe e un budget di una certa importanza. Tutte cose che il regista autodidatta Tomasz "Tomek" Bagiński evidentemente non aveva, quando Toei gli ha affidato un compito che non avremmo augurato al nostro peggior nemico. E dire che Masami Kurumada ci teneva così tanto, povera stella.

Hanno nomi importanti...

Mackenyu è Seiya di Pegasus ne I Cavalieri dello Zodiaco

Quando pensiamo ai Cavalieri dello Zodiaco, cos'è che ci viene in mente? Le scintillanti armature trasformabili e immediatamente riconoscibili. Gli scontri epici tra eroi e antagonisti che non hanno paura a esternare i loro sentimenti o a piangere per i loro rivali. Le tragiche storie dei protagonisti, strappati alle loro famiglie e trasformati in armi sovrumane, che si scoprono amici e fratelli. Il sensazionale doppiaggio italiano anni '80 che, pur distorcendo i dialoghi originali, è diventato uno dei più ammirati nella storia dell'animazione televisiva nostrana.

Non c'è niente di tutto questo nel film di Bagiński, scritto a sei mani da un terzetto che devono aver visto solo l'insoddisfacente revival in computer grafica trasmesso prima su Netflix e poi su Crunchyroll. Del resto, se in un film di quasi due ore sui Cavalieri dello Zodiaco le armature compaiono solo negli ultimi dieci minuti, è chiaro che qualcosa non torna. Sì, è vero che succedeva la stessa cosa anche nel film sui Power Rangers del 2017, ma lì almeno c'era un percorso di crescita e quei minuti finali in tutina diventavano letteralmente il climax per i protagonisti e per gli spettatori.

In questo Saint Seiya live action di "santi" ce ne sono solo due: Mackenyu (il figlio di Sonny Chiba, per intenderci, che sarà anche Roronoa Zoro nell'imminente One Piece di Netflix) interpreta Seiya mentre Diego Tinoco indossa i panni di Ikki, che per qualche ragione è diventato Nero come nell'anime in CGI. Non nel senso del colore della pelle, l'hanno ribattezzato proprio Nero. Il primo è un orfano che si batte nelle arene clandestine per trovare la sorella Patricia, scomparsa quand'era piccolo, mentre il secondo è lo scagnozzo di Vander Guraad, altro personaggio prelevato dal revival in CGI, che però in questa versione non è un vecchio amico di Alman Kido bensì la sua ex moglie super sexy: la interpreta Famke Janssen, infatti, mentre lo stesso Alman è Sean Bean. Anche a due attori del loro calibro tocca pagare le bollette.

Niente Sirio, Crystal o Andromeda, quindi: la storia ruota tutta intorno a Seiya, che deve addestrarsi per meritare l'armatura di Pegasus e proteggere Isabel, la figlia adottiva di Alman che è anche l'incarnazione della dea Atena. Ad essere del tutto sinceri, la faida famigliare con cui hanno reinterpretato la storyline principale è molto interessante: in pratica, Isabel non ha ancora il controllo dei suoi poteri divini, e mentre Alman è convinto che possa diventare una forza per il bene, l'ex moglie non è dello stesso parere e le dà la caccia per assicurarsi che non possa nuocere al mondo.

Diego Tinoco è Nero di Phoenix

Il succo della faccenda è questo, ma la sceneggiatura complica assurdamente l'intreccio, riempiendolo di voragini logiche, tipo Guraad che dispone di una tecnologia sofisticatissima, ricavata dall'ingegneria inversa sull'armatura del Sagittario, con la quale ha fabbricato un esercito di cyborg - che fanno il verso ai Cavalieri d'Acciaio - ma che non basta a trovare la gigantesca villa in cui Alman vive insieme a Isabel e il suo staff, che include un tostissimo Mark Dacascos nei panni di Mylock, promosso da maggiordomo a guardia del corpo tuttofare. Che poi Isabel, che quando s'arrabbia rischia di incenerire tutto, esce a farsi i giri in moto più o meno liberamente.

Dopotutto, Bagiński riesce a sbagliare addirittura un personaggio come Cassios, qui assurto a imbarazzante antagonista secondario con le fattezze di Nick Stahl, pur avendo a disposizione il drammatico percorso di crescita e di redenzione che lo caratterizzava nel manga e nell'anime, rendendolo qualcosa di più che un semplice comprimario. Quindi Cassios, che era un eroe tragico, diventa una macchietta e Mylock, che era una macchietta, diventa una specie di John Wick.

In compenso Nero, senza il confronto col fratello Andromeda - o sorella, se preferite la trasposizione più recente - ha il carisma di un cucchiaino da caffè e la profondità di un posacenere, mentre Castalia sotto la maschera indossa un'armatura d'argento comprata su Aliexpress e addestra Seiya a togliere la cera e mettere la cera senza che nessuno spieghi come e perché, a dimostrazione che questa storia, senza un coro di protagonisti, proprio non funziona.