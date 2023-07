The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: il DLC che vorremmo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uscito il 12 maggio 2023 - qui trovate la nostra recensione, foste vissuti negli ultimi mesi su un altro pianeta - e al momento, nonostante stia ottenendo grandiosi risultati commerciali, malgrado sia un ovvio candidato a gioco dell'anno e vanti una media Metacritic di 96, non è stato annunciato alcun DLC. Per fare un paragone, si sapeva già, appena prima della sua uscita, che The Legend of Zelda: Breath of the Wild avrebbe avuto due DLC, entrambi in arrivo entro la fine del 2017 (il capolavoro Nintendo venne lanciato il 3 marzo dello stesso anno).

Forse perché il direttore creativo del progetto non era Hidemaro Fujibayashi, forse perché il DLC non era ambientato dopo la conclusione del gioco, ma prima di affrontare la Calamità Ganon (pur dopo i quattro Colossi Sacri), quei DLC non si rivelarono all'altezza del titolo originale: paradossalmente quello estivo, che pareva più debole, fu più appagante del previsto. Quello autunnale invece, che era maggiormente atteso, nonostante un bellissimo Colosso Sacro aggiuntivo, sembrò una conclusione sottotono per un'opera epocale come quella.

Il fatto che il DLC di Tears of the Kingdom non sia stato ancora annunciato, non significa affatto che non esista. Dal 2017 sono cambiate parecchie cose, portata dei DLC compresi, e da un titolo d'eccellenza come The Legend of Zelda è lecito aspettarsi il massimo. Per stare in casa Nintendo, Xenoblade Chronicles 3 è stato pubblicato a luglio 2022, il suo DLC ("Un futuro riconquistato") annunciato a febbraio 2023 e lanciato due mesi dopo. Volendo invece citare il recente videogioco - come magnitudo - più simile a Tears of the Kingdom, ovvero Elden Ring, il suo DLC (Shadow of the Erdtree) è stato annunciato a febbraio 2023 - il titolo originale risale a dodici mesi prima - e ancora non si sa quando sarà pubblicato (difficilmente entro la fine dell'anno, comunque). Per Tears of the Kingdom c'è un altro fattore a complicare le cose: il successore di Nintendo Switch. Non sappiamo ancora come sarà, né quando arriverà: abbiamo preso in considerazione varie ipotesi sulla data di pubblicazione, diciamo che ci sorprenderemmo se l'uscita dovesse avvenire prima di marzo 2024 (praticamente è impossibile), ma anche dopo marzo 2025.

È possibile che, non potendo ovviamente contare su un The Legend of Zelda esclusivo per Switch 2 (non all'inizio, almeno), Nintendo possa pubblicare una versione tecnicamente migliorata dell'opera, proprio assieme al futuro - eventuale - DLC. Lasciando momentaneamente da parte la questione hardware, ecco cosa ci aspettiamo.