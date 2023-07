Starfield: nuovi dettagli emergono da alcune immagini trapelate online

In particolare, sembra trattarsi di una scena di gioco forse successiva a un combattimento e di una schermata di caricamento. Nella prima vediamo un cadavere e una serie di menù e informazioni contestuali che possono fornire informazioni sull' interfaccia utente e i sistemi di gioco , mentre l'altra è una schermata nera che riporta i classici consigli che vengono forniti in questi momenti di breve pausa.

Come riportato da Exputer, le immagini sono visibili a questo indirizzo e possono fornire alcune informazioni sulle caratteristiche di Starfield. Sembrano essere screenshot scattati a una qualità veramente bassa, con una risoluzione che rende difficile anche distinguere bene le scritte, ma alcuni dettagli emergono comunque.

Nuove immagini di Starfield sembra siano trapelate online in qualche modo, attraverso un build che pare sia stata distribuita a qualcuno e dalla quale potrebbero emergere anche dei gameplay nei prossimi giorni, ma già questi due screenshot possono fornire alcuni nuovi dettagli sul gioco Bethesda.

Starfield, cosa emerge dalle immagini trapelate

Per quanto riguarda lo screenshot tratto dal gameplay, emerge la strana presenza di un AK-47 come arma nel gioco, cosa piuttosto bizzarra considerando che si tratta di un fucile automatico che risale praticamente al 1947 ed evidentemente è ancora previsto nel contesto fantascientifico di Starfield.

Un'altra informazione interessante è il fatto che il viaggio veloce può essere selezionato direttamente dal menù di gioco relativo alle missioni, premendo un tasto. Ci sono poi diversi livelli e statistiche da tenere in considerazione e che sembrano riguardare elementi anche molto specifici di tuta, armi, materiali e personaggio come caratteristiche termiche, corrosive, radiazioni e "airborne", oltre al fattore "consumo di ossigeno" che sembra avere un ruolo fondamentale per la sopravvivenza.

È inoltre presente anche un livello di rarità degli oggetti che si possono trovare in giro per i pianeti, aggiungendo dunque caratteristiche in linea con gli elementi tradizionali dell'RPG. Di recente abbiamo visto che Starfield su PC è esclusiva AMD e che si potrà fare sesso con soli quattro personaggi, a quanto pare.