Mega Man, Capcom sta cercando di capire come realizzare un nuovo capitolo

Capcom non sa bene come approcciarsi allo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Mega Man e sta valutando cosa fare. Negli ultimi quindici anni la compagnia ha pubblicato soltanto tre capitoli principali della serie, Mega Man 9 nel 2008, Mega Man 10 nel 2010 e Mega Man 11 nel 2018, che per il resto è rimasta comunque attiva grazie a diverse compilation, una delle quali recentissima.

Mega Man 12

Mega Man vive soprattutto grazie a delle raccolte

Durante una sessione di domande e risposte tenuta in occasione del suo recente rendiconto finanziario agli azionisti, uno dei partecipanti ha sottolineato come la Mega Man Battle Network Legacy Collection abbia venduto più di un milione di copie dal lancio avvenuto ad aprile 2023, per poi chiedere quali siano i programmi per la serie dell'editore giapponese.

Capcom: "Includendo Mega Man 11, l'ultimo capitolo della serie, Mega Man è una delle proprietà intellettuali storiche di Capcom ed è molto amata dai fan. Per questo motivo vogliamo prenderci cura degli sviluppi della serie.

Stiamo valutando come approcciarci alla produzione di un nuovo capitolo, che richiede di prendere in considerazione numerosi fattori, incluso lo sviluppo di un concept solido, di idee e gameplay ecc."

Alla domanda sull'aver preso in considerazione altre conversioni o raccolte retrò, Capcom ha risposto: "Stiamo valutando il nostro approccio alle conversioni dei capitoli del passato, che include la risoluzione di alcuni problemi tecnici."

Stando ai dati interni di Capcom, la serie Mega Man ha venduto più di 38 milioni di unità in 36 anni. Si tratta di una delle proprietà intellettuali più vendute della compagnia, dietro solo a Street Fighter (49 milioni di unità), Monster Hunter (92 milioni di unità) e Resident Evil (142 milioni di unità).