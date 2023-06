Starfield: si potrà fare sesso con soli quattro personaggi

Con quanti personaggi non giocanti si potrà fare sesso in Starfield? Quattro, stando a quanto dichiarato da Todd Howard nella celebre intervista concessa a Kinda Funny, in cui ha toccato diversi argomenti relativi al gioco.

Alla domanda sulle storie d'amore presenti nel gioco, Howard ha infatti risposto: "Le quattro Costellazioni principali (personaggi non giocanti) sono quelle che supportano delle questline complete dedicate e delle storie d'amore."

La presenza di quattro storie d'amore può significare che saranno più strutturate rispetto agli standard di Bethesda, quindi che saranno differenti rispetto a quelle viste in The Elder Scrolls V: Skyrim e la sua collana speciale acchiappa mogli. Azzardando dei riferimenti, c'è la possibilità che siano simili a quelle di alcuni titoli di Bioware, o al recente Cyberpunk 2077, in cui erano ben integrate nella trama principale, tanto da determinare anche alcuni finali.

Dire se quattro storie d'amore siano poche o molte è davvero prematuro, considerando che in merito non se ne sa davvero niente. Vedremo quando il gioco sarà disponibile per PC e Xbox Series X/S a partire dal 6 settembre 2023.

Intanto vale la pena di ricordare che già la classificazione dell'ESRB aveva parlato della presenza di scene di sesso nel gioco: "L'ESRB invece afferma che in Starfield vi saranno delle frasi pronunciate da personaggi non giocanti "dopo che questi hanno condiviso il letto" con il personaggio del giocatore. Si tratta di frasi come: "La vita è una malattia trasmessa sessualmente che ha il 100% di tasso di mortalità", ma anche "Mi sta bene fare le cose in modo folle, ma la prossima volta proviamo senza l'uso di jetpack" o anche "Altro che vedere le stelle, wow... è stato fantastico"."