Nintendo porta Super Mario e Nintendo Switch a Leolandia

Nintendo ha deciso di portare Super Mario e Nintendo Switch a Leolandia, parco a team dedicato alle famiglie. La collaborazione si tradurrà nell'apertura di un'area a tema dedicata a Nintendo Switch e ai videogiochi di Super Mario per offrire nei primi tre week end di luglio un'esperienza nuova e originale.

Nintendo si inserisce quindi nella cornice del parco divertimenti di Capriate San Gervasio (BG), con le sue otto aree tematiche e le più di cinquanta attrazioni pensate per bambini e famiglie. Nell'area della compagnia giapponese ci sarà ad esempio un uomo in costume da Super Mario con cui ci si potranno scattare foto.

L'area Nintendo sarà situata presso il Palco Expo del parco e sarà composta da quattro postazioni da gioco con Nintendo Switch incorporate. Vediamo quali saranno i titoli giocabili:

Leggiamo il riepilogo della presenza di Nintendo a Leolandia: "L'inconfondibile icona dei videogiochi Nintendo, che ha recentemente ispirato il film di animazione dell'anno, si unisce ai personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini per una tripletta imperdibile di eventi da passare in compagnia di familiari e amici. A partire dal primo week end di luglio, per tre fine settimana consecutivi, l'appuntamento sarà al parco a tema Leolandia di Capriate San Gervasio (BG), a due passi da Milano. Per impreziosire ulteriormente questa occasione unica, sarà inoltre possibile assistere all'apertura di una nuova attrazione acquatica ideale per affrontare le calde giornate in arrivo e vivere un'estate straordinaria all'insegna del divertimento."