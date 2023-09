Xbox Game Pass Core: i giochi sono ottimi e dimostrano che PS Plus Collection era una buona idea

Parliamo di un catalogo che garantisce a un nuovo giocatore Xbox un punto d'accesso incredibile . Forse non dovremmo essere stupiti, visto l'impegno di Microsoft in termini di qualità del catalogo di Game Pass, ma nondimeno si deve elogiare il risultato. Inoltre, è solo un punto di partenza, visto che Microsoft ha intenzione di aggiornare la lista due o tre volte all'anno.

Come potete vedere, si tratta di una selezione di altissimo livello. Non solo parliamo di giochi di qualità, ma vi è anche grande varietà . Abbiamo infatti puzzle game, simulatori, avventure narrative, roguelike, metroidvania, giochi online, sparatutto, platform, giochi di guida e titoli multigiocatore adatti a tutti.

Abbiamo finalmente avuto modo di scoprire nel dettaglio quali giochi saranno inclusi in Xbox Game Pass Core , il nuovo livello del servizio di Microsoft che sostituisce Live Gold. In breve, oltre alla possibilità di giocare online, Core darà accesso ai seguenti titoli:

Come PS Plus Collection, meglio di PS Plus Collection

Ciò che Xbox Game Pass Core fa al meglio è però dimostrare il diverso tipo approccio di Microsoft rispetto a Sony. Ricordiamo infatti che l'idea di un catalogo di giochi incluso in un "livello base" di un servizio in abbonamento non è affatto una novità. Sony aveva proposto al lancio di PS5 la PS Plus Collection, ovvero una selezione di giochi (ottimi, anche se numericamente inferiori rispetto a Core) perfetta per i nuovi arrivati della piattaforma.

PS Plus Collection, però, è morta lo scorso maggio e nel tempo non era mai stata aggiornata. Si è trattato di una occasione sprecata e Microsoft sta ora dimostrando che vi è assolutamente spazio sul mercato per proporre qualcosa di questo tipo.