The Boys 4: periodo d'uscita e dettagli sulla storia svelati dall'account X ufficiale

L'account X ufficiale della serie ha svelato qualcosa su The Boys: Stagione 4, che a quanto pare si farà ancora attendere un po' ma porterà con sé diverse novità, come preannunciato da questi dettagli che riguardano anche i collegamenti con Gen V e il periodo d'uscita della nuova stagione.

Per quanto riguarda quest'ultima informazione, si tratta di un'indicazione ancora vaga: The Boys 4 è previsto per il 2024, e questo al momento è tutto quello che ci è dato sapere visto che non ci sono dettagli più precisi al riguardo, anche se probabilmente non arriverà molto avanti nell'anno.

Per quanto riguarda gli eventi della storia, questi si porranno direttamente dopo quelli della serie spin-off Gen V, appena conclusa su Prime Video con uno sconvolgente ottavo episodio che ha effettivamente collegato i due show uno all'altro.

La timeline di The Boys 4 parte circa un mese dopo gli eventi conclusivi della prima stagione di Gen V, tenendo in considerazione quanto accaduto nel finale di quest'ultima. Trattandosi di spoiler, se non avete finito di vederla evitate di leggere quanto segue e il tweet ufficiale riportato qui sotto.