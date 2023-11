Assassin's Creed Red avrà elementi di gameplay simili a Elden Ring e Sekiro, per un leaker

Da Sekiro: Shadows Die Twice il nuovo gioco Ubisoft prenderebbe il sistema di barre sulla postura, ovvero una sorta di energia applicata alla guardia dei nemici, su cui il giocatore può influire in modo da destabilizzare i nemici e incrementare il danno inflitto.

Secondo lo youtuber j0nathan , che sembra sia considerato un leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda la serie Ubisoft, pare che Assassin's Creed Codename Red possa avere caratteristiche di gameplay vicine a Elden Ring e Sekiro: Shadows Die Twice .

Combattimenti più impegnativi

Un'illustrazione che ricostruisce il possibile aspetto di Yasuke

In generale, i nemici in Assassin's Creed Codename Red dovrebbero essere più potenti e resistenti, oltre che più reattivi, in grado insomma di porre delle sfide più impegnative e difficili per i giocatori. Anche questa, ovviamente, è una caratteristica in linea con i souls-like in generale.

Verrebbe confermata anche la presenza del samurai africano, come era emerso in precedenza, ma con la possibilità di utilizzare due protagonisti. Uno sarebbe appunto Yasuke, ispirato al combattente realmente esistito nella storia, mentre il personaggio femminile sarebbe Noi.

Ognuno sarebbe caratterizzato da abilità specifiche e stili di combattimento propri, inoltre dovrebbe essere possibile reclutare spie tra i nemici, una volta risparmiati in seguito a un combattimento.