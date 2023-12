Final Fantasy 16: i DLC si concentreranno sui misteri oscuri della storia di Clive

Considerando la storia principale, è probabile che questi DLC rappresentino dei flashback, andandosi a piazzare non come seguiti diretti della storia principale di Final Fantasy 16 ma espandendo alcuni episodi contemporanei o precedenti rispetto a quelli messi in scena nei contenuti originali.

Il director di Final Fantasy 16 , Hiroshi Sakai, ha fatto sapere che i DLC in arrivo per il gioco si concentreranno soprattutto sulla figura di Clive Rosfield , il protagonista principale della storia, andando a indagare sulla sua oscurità e i suoi misteri.

Un annuncio in arrivo a dicembre?

A questo punto restiamo in attesa di saperne qualcosa di più: in effetti proprio nei giorni scorsi Yuuya Uchida, doppiatore di Clive nella versione giapponese, aveva riferito di aver sentito di un qualche annuncio che sarebbe in arrivo a dicembre su Final Fantasy 16.



Questo ha fattopartire voci di corridoio su possibili rivelazioni su nuovi contenuti per il gioco. Considerando il mese in questione, anche in questo caso i sospetti ricadono su The Game Awards 2023, che sembra il palco ideale per presentare una qualche espansione per Final Fantasy 16, considerando l'importanza del titolo e dell'occasione.

Non resta dunque che attendere eventuali novità al riguardo. Nel frattempo, abbiamo saputo che le vendite iniziali di Final Fantasy 16 sono "in linea" con le aspettative Square Enix, che non ha più aggiornato sulle performance del titolo in questione su PS5. La versione PC dovrebbe essere in lavorazione, ma non abbiamo nessuna indicazione su una possibile data d'uscita, per il momento.