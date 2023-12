The Outlast Trials sarà ai The Game Awards: ecco le parole degli sviluppatori

Murkoff è l'antagonista di The Outlast Trials, un gioco survival horror cooperativo che vede i giocatori collaborare per sopravvivere a diversi terrificanti test clinici.

Lo sviluppatore ha condiviso tramite X un messaggio che recita: "Vogliamo che voi vi connettiate ai The Game Awards domani! Abbiamo un importante messaggio per tutti voi. Avete idea di cosa si tratti?". Il post è seguito da un'immagine che mostra la stanza di un hotel con una televisione, sul cui schermo figura il logo della Corporazione Murkoff.

I The Game Awards dovrebbero essere il momento giusto per scoprire tante novità in ambito videoludico e, pian piano, vari studi di sviluppo ed editori stanno confermando la propria presenza durante lo show. Alla lista si aggiunge ora anmche Red Barrels con il suo The Outlast Trials.

Che novità possiamo aspettarci per The Outlast Trials?

The Outlast Trials

Per il momento non abbiamo informazioni riguardo alle novità in arrivo durante i The Game Awards, ma sappiamo che il più recente aggiornamento ha aggiunto un nuovo livello, nuovi oggetti, minigiochi e non solo. È possibile che il nuovo annuncio sia simile.

Considerando però che parliamo dei The Game Awards, è possibile che si tratti di qualcosa di più importante, come l'arrivo della versione 1.0 e delle versioni console.