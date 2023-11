PlayStation Plus Extra e Premium: 11 giochi PS5 e PS4 lasceranno il servizio a dicembre

PlayStation Game Size ha svelato in anticipo quali giochi lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo 19 dicembre 2023 . In totale sono 11 e includono anche Yakuza 6 e Yakuza: Like a Dragon. Di seguito l'elenco completo.

Avete meno di un mese per giocare i titoli in uscita dal catalogo

Yakuza: Like a Dragon

Come accennato in apertura i giochi sopraelencati non saranno più disponibili con PlayStation Plus ed Extra a partire dal 19 dicembre. In pratica avete meno di un mese di tempo per recuperarli se siete interessati.

Tra quelli più interessanti in uscita, segnaliamo Yakuza 6 e Yakuza: Like a Dragon, rispettivamente l'ultimo capitolo principale della serie Sega con Kazuma Kyriu come protagonista principale e il primo del nuovo corso con Ichiban Kasuga, che rivedremo anche in Like a Dragon: Infinite Wealth.

Per gli amanti del Signore degli Anelli consigliamo caldamente La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, due action RPG più che buoni firmati da Monolith Production e che presentano il peculiare "sistema Nemesis", che gestisce i PNG avversari e la loro intelligenza artificiale di modo che si tenga conto dello storico degli scontri con il nostro personaggio.