GTA: Vice City è stato quasi trasformato in un gioco di zombie in Scozia

Rockstar, sviluppatore di GTA, ha provato a realizzare un gioco di sopravvivenza a tema zombie ambientato in Scozia utilizzando il codice di Vice City, ma ha rapidamente rinunciato perché l'idea era troppo deprimente per continuare a lavorarci. A quanto pare, gli sviluppatori di Rockstar North hanno lavorato a questo progetto tra l'uscita di Vice City e GTA San Andreas nei primi anni 2000.

Questo è quanto svela lo sviluppatore olandese Obbe Vermeij, che ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico dello studio tra il 1995 e il 2009 e che ha recentemente deciso di aprire un blog in cui parla di ciò a cui ha lavorato durante il periodo in cui ha ricoperto questo ruolo. In uno dei post pubblicati finora, Vermeij si sofferma su alcuni giochi che non sono mai arrivati sugli scaffali: uno di questi è il gioco di zombie, a cui era stato dato il titolo provvisorio "Z".