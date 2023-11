Call of Duty: Modern Warfare 3 è record di coinvolgimento, Activision premia i giocatori

Tramite X, invece, Activision afferma: "Grazie per un lancio storico. A sole due settimane dal lancio, Modern Warfare 3 ha già stabilito dei record con il più alto livello di coinvolgimento nella nuova trilogia di Modern Warfare ! Grazie per averci ispirato e per aver dedicato così tanto tempo a questo gioco. Il vostro feedback e la vostra passione ci rendono sempre migliori. E grazie per aver giocato con noi: è stato uno spasso, e c'è ancora molto da divertirsi!"

Il premio per i giocatori di Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3

Activision ha anche condiviso una comunicazione su alcune ricompense per i giocatori, per ringraziarli dei risultati raggiunti: "Congratulazioni ai nostri talentuosi colleghi di Treyarch per aver stabilito un nuovo record di Modern Warfare con MW Zombies - e un altro ringraziamento ai giocatori per aver reso possibile tutto questo! Per festeggiare con noi, aspettatevi un triplo weekend di festa questa settimana con doppi XP, doppi XP delle armi e doppi XP del Battle Pass in arrivo. E cerchiate il calendario per il lancio della stagione 1 il 6 dicembre con nuove mappe, una tonnellata di contenuti e molto altro."

Ecco infine la nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 3.