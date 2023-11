Pokémon, il COO dice che vuole far durare la saga secoli e parla dei problemi tecnici

Precisamente ha affermato: "Il mio lavoro? Passo tutto il giorno a pensare ai Pokémon . Il nostro obiettivo è mantenere in vita i Pokémon per centinaia di anni, assicurandoci che sopravvivano ben oltre la nostra vita".

Il franchise dei Pokémon è immensamente popolare fin dalla sua nascita, a metà e alla fine degli anni '90, ma secondo Takato Utsunomiya, COO di The Pokémon Company , l'obiettivo generale è quello di farlo durare per secoli .

Pokémon e i problemi tecnici, cosa ne pensa Utsunomiya

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno vari problemi tecnici

Utsunomiya ha parlato dei problemi tecnici che alle volte affiggono la saga e del modo in cui la compagnia interagisce con il feedback dei giocatori, affermando che "non possiamo sempre essere allineati al 100% con ciò che alcune parti della comunità chiedono".

"Indipendentemente dal fatto che rispondiamo pubblicamente, prestiamo sempre molta attenzione ai feedback e alle conversazioni che avvengono nelle comunità. Ci sono alcuni aspetti in cui non possiamo essere sempre allineati al 100% con le richieste della comunità e con ciò che vogliamo fornire. Ma lo facciamo con il desiderio di mantenere Pokémon in vita per molto tempo, e credo che i fan e i giocatori siano allineati con noi in questo senso".

Speriamo che andando avanti i problemi tecnici diminuiscano: lo vedremo anche con Il tesoro dell'Area Zero Parte II Il disco indaco, eccone la data di uscita.