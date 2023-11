Destiny 2 x The Witcher: i dettagli sul cross-over e sugli sconti speciali di novembre

Bungie ha annunciato tramite un comunicato ufficiale una collaborazione con CD Projekt RED per un crossover con The Witcher in Destiny 2. La Stagione dei Desideri sarà disponibile dal 28 novembre e i giocatori potranno ottenere oggetti cosmetici ispirati al leggendario Geralt di Rivia, come decori per armatura, un involucro di Spettro, una nave, un astore, un emote e una mossa finale.

Il 24 novembre, inoltre, sul Bungie Store saranno disponibile delle offerte di alto livello, le migliore dell'anno, con alcune Ricompense di Bungie del passato che saranno nuovamente rese disponibili, sebbene in quantità limitate: dovrete quindi affrettarvi.

Inoltre, per ogni acquisto in questo periodo promozionale speciale, vi sarà donato l'emblema gratuito Stelloscura. Tutti gli ordini in varie nazioni (Italia compresa) avranno un costo di spedizione di soli 7 dollari. Le offerte speciali del Bungie Store termineranno alle 5:59 italiane del 2 dicembre. Il nuovo emblema Pozzo dei desideri, però, sarà disponibile con gli acquisti effettuati a partire dal 24 novembre per tutta la durata della Stagione dei Desideri.