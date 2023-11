Diablo 4 è in prova gratuita e in sconto su Steam, vediamo date e prezzi

Ovviamente i vostri salvataggi saranno disponibili anche dopo la fine della prova gratuita: dovrete solo acquistare il gioco per poter continuare la vostra partita in Diablo 4.

Per poter avviare il gioco dovete solo aprire il launcher di Steam , raggiungere la pagina di Diablo 4 e premere Avvia gioco. Dopo aver fatto il download, potrete giocare in modo completamente gratuito fino alla fine del periodo di prova.

Diablo 4 su Steam, sconti e scontri

Diablo 4

In questo momento è inoltre disponibile uno sconto del 40% su tutte le versioni del gioco, ovvero quella Standard (gioco più Ali di Inarius, mascotte Inarius Murloc in Diablo III e Cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft), la Digital Deluxe (che aggiunge ai precedenti anche Cavalcatura Tentazione, Armatura cavalcatura Carapace Infernale e Pass Battaglia Premium stagionale sbloccato) oppure la Ultimate Edition (che somma anche Emote Ali del Creatore e Pass Battaglia accelerato sbloccato con 20 salti di grado e cosmetici, invece della versione base della Digital).

Si tratta di una promozione interessante, che si scontra comunque con le opinioni dei giocatori, non particolarmente entusiasti del gioco. Le valutazioni recenti sono infatti ancora positive al 62%, non molto per un gioco di punta di Blizzard.

Vi segnaliamo infine cue sono disponibili una valanga di oro e punti esperienza bonus con la Benedizione della Madre.