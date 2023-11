The Simpsons: Hit & Run 2 e altri giochi erano in sviluppo, ma Vivendi bloccò tutto

In una recente intervista pubblicata da MiinMax, il producer John Melchior ha svelato che The Simpsons Hit & Run 2 era effettivamente in sviluppo presso Radical Entertainment, così come altri giochi basati sui Simpson, ma il publisher Vivendi bloccò tutto non rinnovando l'accordo per la licenza.

Oltre a The Simpsons Hit & Run 2, che I fan stavano effettivamente aspettando e su cui contavano, era previsto anche un gioco dei Simpson ad ambientazione medievale in sviluppo presso Stormfront, oltre ad altri progetti per un totale di cinque videogiochi incentrati sulla serie.

"Il più grosso crimine fu il fatto che Vivendi non ottenne la licenza dei Simpson, nonostante gli fosse già stata offerta", ha spiegato Melchior, di fatto scaricando la colpa dell'accaduto soprattutto sul publisher, più che sui detentori dei diritti sulla serie.