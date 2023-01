The Simpsons: Hit & Run, colonna sonora disponibile su Spotify e Apple Music

Se siete tra i molti che hanno amato The Simpsons: Hit & Run, sarete contenti di sapere che la colonna sonora è stata caricata su servizi come Spotify e Apple Music. Non è come avere un nuovo gioco, ma quantomeno è qualcosa.

Per chi non lo conoscesse, The Simpsons: Hit & Run è un clone di Grand Theft Auto III uscito in epoca PS2 / Xbox / Gamecube, realizzato decisamente bene. Probabilmente si tratta del miglior gioco ambientato a Springfield dei molti che sono usciti nel corso degli anni. Peccato che non abbia avuto un seguito.

Inevitabilmente, la pubblicazione della colonna sonora ha iniziato a far circolare l'ipotesi del ritorno di The Simpsons: Hit & Run, magari in un'edizione rimasterizzata. Nel 2021, Matt Selman, al lavoro sulla versione animata dal 1997, aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto veder resuscitare il gioco, ma che farlo era complicato. Nel 2019 era stato Vlad Ceraldi, il producer del gioco, a dire che sarebbe stato fantastico farne un remake.

Intanto possiamo ascoltare i brani della colonna sonora e pensare che dal lancio del gioco sono passati davvero tanti anni. Probabilmente alcuni di voi lettori non erano nemmeno nati.