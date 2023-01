Elden Ring: fan ha realizzato un cartonato gigante di Hidetaka Miyazaki, il director del gioco

Un fan innamorato di Elden Ring ha creato un cartonato gigante di Hidetaka Miyazaki, il director del gioco. Per gigante intendiamo che è davvero enorme, visto che supera i sei metri di altezza, come dichiarato dallo stesso autore.

Si tratta sicuramente di un tributo inusuale a Elden Ring, ma in fondo è anche giusto celebrarne in qualche modo l'autore principale. Del resto stiamo parlando del gioco con più GOTY di sempre, con più di diciassette milioni di copie vendute (ultimo dato ufficiale) e che conta davvero moltissimi estimatori in tutto il mondo.

Big Miyazaki è il boss che manca ad Elden Ring

Il cartonato, realizzato dall'utente Reddit MeanForce1, presenta anche alcuni tocchi di classe non indifferenti, come la barra della salute nella parte bassa e "Big Miyazaki" come nome del personaggio, immaginiamo pensato come un boss. A confermarlo viene MeanForce1 stesso, che nella foto appare con in pugno una katana, pronto ad affrontare il gigantesco avversario.

Nella cornice dell'immagine possiamo vedere anche gli elementi dell'interfaccia di Elden Ring, per avere un'ulteriore conferma dell'obiettivo del nostro.

Ci dispiace per MeanForce1, ma di nostro speriamo che Big Miyazaki vinca, così che possa continuare a fare giochi. Lui ci appare decisamente più sacrificabile.