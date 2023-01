Returnal: la migliore esclusiva next-gen sta per arrivare su PC

Oltre ad aver graziato il mondo console con un'avventura a base di azione frenetica in 4K per 60 fps, Returnal è una produzione filosoficamente innovativa, ludicamente fresca, estremamente riuscita sul piano del gioco e della narrativa, ed è per questi e tantissimi altri motivi che meriterebbe finalmente di incontrare la fortuna che le spetta.

C'è solo un videogioco che si potrebbe definire next-gen tanto nella forma quanto nella sostanza, e quel titolo è Returnal di Housemarque, un'incredibile esperienza roguelite che, dopo esser stata bistrattata sui palchi dei The Game Awards 2021, si appresta a esordire su PC, andando in cerca della fortuna che le è mancata sul fronte di PS5.

Come ormai ben sappiamo, ciò non è accaduto all'alba della nona generazione: se PlayStation ha scelto di cavalcare il successo di serie consolidate come God of War e Horizon, accarezzando il remake di Demon's Souls e osando timidamente con Ratchet & Clank: Rift Apart, sul fronte Xbox il compito di alzare l'asticella è stato invece riservato quasi esclusivamente ad Halo: Infinite, Microsoft Flight Simulator e Forza Horizon 5.

Che cos'è il coraggio?

Housemarque ha preso tutto ciò che aveva imparato e l'ha tradotto in un contesto next-gen

Dopo anni trascorsi sulle sponde dell'universo arcade, la piccola casa finandese Housemarque si è definitivamente ancorata alla piattaforma PlayStation e ha iniziato ad esplorare alcune particolari derive del mondo shooter, misurandosi con la formula del side-scroller - in Matterfall - e soprattutto con quella isometrica, che ha disegnato i fondali di Alienation e Nex Machina. Proprio quest'ultimo titolo nasconde parte dell'ispirazione alla base di Returnal, magnum opus rimasta in cantiere per quattro lunghi anni durante i quali si è trasformata nel principale banco di prova tecnico di PlayStation 5. L'architettura è stata infatti progettata appositamente per sfruttare al massimo il nuovo DualSense, il Tempest Engine, il 3D spatial-audio e tutte le caratteristiche del nuovo hardware, delineando i confini del primo grande videogioco studiato e costruito per affacciarsi unicamente sulla macchina next-gen. Ma quando finalmente ha raggiunto gli scaffali dei negozi, il 30 aprile del 2021, è stato accolto come il piccolo Returnal della piccola Housemarque, un prodotto di nicchia pensato per rispondere alle esigenze di pochi.

In effetti, la sua anima era molto particolare: dopo aver rubato ispirazioni dai più grandi successi roguelite emersi dalla scena indipendente, gli sviluppatori avevano passato sulla tela bianca qualche pennellata di metroidvania per poi rifinire la composizione con un profondissimo comparto narrativo, presentando al mondo un'opera al contempo simile e diversa da quelle venute prima di lei. Mai una produzione AAA aveva avuto il coraggio di confrontarsi con il succitato genere, e mai una produzione indipendente aveva sporcato l'essenza del roguelite con una scrittura tanto corposa e invasiva. A complicare ancor di più il suo percorso verso il pubblico di massa ci ha pensato la formula di gameplay profonda e punitiva, volenterosa di cucire le caratteristiche da bullet hell introdotte in Nex Machina sull'abito dello sparatutto in terza persona, coniugando meccaniche solitamente distanti in un nuovo calderone votato all'azione frenetica.

Difficilmente un roguelite sceglie di mettere radici nella scrittura

Proprio questo è al tempo stesso il più grande punto di forza e il più debilitante punto debole di Returnal: la volontà di ancorarsi a una struttura poco conosciuta sottendendola a valori produttivi alieni alla sua dimensione originale, nell'inseguimento di una nuova corrente distante dai trend del mercato. È da tali presupposti che nascono le opere realmente "next-gen", quelle che preferiscono scommettere forte sulla filosofia e sulle meccaniche anziché ancorarsi al potenziamento del comparto grafico o ai crudi slogan, come ad esempio le strabilianti dimensioni di una mappa di gioco. Ma è dalle medesime premesse che nascono anche opere come Prey di Arkane Studios, produzioni talmente distanti dalle mode del momento e tanto difficili da spiegare in modo efficace da volare ben al di sotto dei radar dell'industria.

È un vero peccato: tantissimi appassionati hanno ignorato l'avventura di Morgan Yu, così come quella dell'astronauta Selene Vassos, perché dubbiosi nei confronti di ciò che avrebbero trovato dall'altra parte dello schermo, magari perché convinti che tale viaggio non facesse per loro; ma ci sono determinate esperienze che è impossibile comprendere prima di averle toccate con mano. Returnal, a luglio del 2021, aveva venduto solamente 560.000 copie, mentre Prey riuscì a piazzarne circa 1.300.000 nel giro di un paio d'anni dal momento del lancio. Verrebbe da dire che ciò è accaduto "nonostante la spinta della critica internazionale", ma nei casi in esame tale spinta è stata solo parziale, e non solo nell'ambito delle valutazioni: ai The Game Awards del 2017 il titolo di Arkane Studios ha ricevuto una singola nomination come Best Action Game, mentre nell'edizione 2021 l'opera di Housemarque è riuscita a trionfare nella medesima categoria accessoria, senza tuttavia figurare fra i candidati al titolo di gioco dell'anno.