Dragon Ball Z: Kakarot: alcuni utenti PS5 stanno avendo difficoltà a ottenere l'aggiornamento gratis

Dragon Ball Z: Kakarot è ormai disponibile anche per PS5 e Xbox Series X e S, ma alcuni possessori della console di Sony stanno avendo qualche difficoltà a ottenere il promesso aggiornamento gratuito dalla versione PS4. Considerando il rinvio dell'aggiornamento della versione Xbox Series X e S per problemi tecnici, l'operazione ha assunto nel suo complesso dei connotati abbastanza tragici. Naturalmente il gioco è normalmente acquistabile per i due sistemi. Qui si parla solo degli aggiornamenti dalle versioni precedenti.

La protesta è partita su Reddit, dove l'utente u/Moser319 ha pubblicato un'immagine del ticket inviatogli dal supporto PlayStation relativo a un problema con l'aggiornamento di Dragon Ball Z: Kakarot. A lui si sono accodati altri utenti. Il supporto tecnico di PlayStation, di suo, ha detto di aver fatto tutti i passi necessari per verificare la situazione, ma le segnalazioni vanno moltiplicandosi, implicando una problematica più complicata di quanto inizialmente pensato.

Bandai Namco, l'editore del gioco, non ha ancora fatto dichiarazioni in merito alla situazione.

Probabilmente sarebbe stato il caso di rinviare il lancio dell'aggiornamento della versione PS5 come fatto su Xbox Series X e S, vista la situazione che si è venuta a creare. Così ora ci sono degli utenti che sono riusciti ad aggiornare il gioco con successo, mentre altri no per motivi ancora tutti da chiarire. Vi terremo aggiornati nel caso il problema venga risolto.