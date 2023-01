Steam Next Fest torna a febbraio 2023

Lo Steam Next Fest tornerà lunedì 6 febbraio 2023 alle 19:00 e terminerà lunedì 13 febbraio 2023 alla stessa ora. L'annuncio è stato dato da Valve stessa, che così ha rinnovato questa bella iniziativa, mirata a mettere in contatto gli sviluppatori di videogiochi con il loro pubblico.

"Annunciamo il Next Fest di Steam, una celebrazione di più giorni dei giochi in arrivo. Il Next Fest arriverà su Steam a febbraio, segnalo sul calendario! Esplora e gioca a centinaia di demo di giochi, guarda le trasmissioni in diretta degli sviluppatori e chatta con i team sui loro giochi in via di sviluppo, presto disponibili su Steam."

Come sempre vengono promosse centinaia di demo e tante trasmissioni dal vivo con streaming e chiacchierate con i team di sviluppo. Per ora la pagina ufficiale dell'evento non è molto popolata di contenuti, ma volendo consente di dare uno sguardo alle edizioni precedenti, per rendersi conto di cosa si tratta.

Con gli anni lo Steam Next Fest è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di videogiochi su PC, perché popolato davvero da tantissime demo. Ad esempio molti hanno scoperto Children of Silentown e Vengeful Guardian: Moonrider, tanto per citare due giochi usciti di recente, durante le edizioni precedenti di questa manifestazione.