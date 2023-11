Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per PS5 non avrà Phantom Liberty su disco, ecco perché

La versione PS5 di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition non includerà l'espansione Phantom Liberty su disco, ma piuttosto sotto forma di codice per riscattare il contenuto tramite PlayStation Store.

La spiegazione di Digital Foundry

Una possibile spiegazione è arrivata da John Linneman di Digital Foundry. A suo avviso il problema dipende da Sony, che non permette l'inclusione di espansioni su disco a meno che non venga creata una nuova SKU apposita.

A riprova di ciò, possiamo usare come esempio The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition su PS4, che viene considerato come un gioco a parte rispetto alla versione standard con due liste trofei separati e file di salvataggio non trasferibili.

Secondo Linneman, per non incappare in questo problema e di conseguenza evitare di dover eseguire nuovamente il processo di certificazione, che costa tempo e denaro agli sviluppatori, CD Projekt RED avrebbe dunque deciso di includere Phantom Liberty come contenuto da scaricare a parte su PS5.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile dal 5 dicembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.