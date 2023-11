Call of Duty MW 3 x The Walking Dead: due personaggi storici arriveranno come operatori, per un leak

Secondo un noto dataminer e leaker - HeyImAlaix - sono in arrivo in Call of Duty Modern Warfare 3 due nuovi operatori, precisamente Rick Grimes e Michonne di The Walking Dead. Secondo la fonte, dovrebbe arrivare un cross-over con la serie The Walking Dead: The Ones Who Live, dedicata proprio ai due personaggi.

Per ora ovviamente si tratta solo di un rumor, ma di norma i dataminer sono affidabili in quanto traggono le loro informazioni direttamente dai codici del gioco e HeyImAlaix in particolar modo viene segnalato come credibile in quanto da anni condivide informazioni corrette legate alla saga di Call of Duty.

Per quanto riguarda il periodo di uscita, la serie arriverà a fine febbraio 2024, quindi è credibile che il cross-over - se confermato si intende - arrivi nello stesso periodo per massizzare il risultato, sia a vantaggio del gioco che della serie.