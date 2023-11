Steam: Saldi Autunnali disponibili con tantissimi giochi PC in offerta

Sono iniziati i Saldi Autunnali di Steam, che anche quest'anno daranno l'occasione ai giocatori di poter aggiungere alla propria collezione una valanga di giochi PC a prezzo scontato. Le promozioni di quest'anno includono, tra gli altri Starfield, Diablo 4 e Street Fighter 6 e molti altri giochi di successo di quest'anno.

Le offerte saranno valide fino alle 19:00 italiane di martedì 28 novembre 2023, dunque se c'è qualche promozione di vostro interesse vi suggeriamo di approfittarne finché siete in tempo.

Come accennato in precedenza, tra i giochi in sconto troviamo alcuni dei giochi di maggior successo di questo ricco 2023, come ad esempio Diablo 4, acquistabile al prezzo di 41,99 euro, con uno sconto del 40%. Cambiando completamente genere, Street Fighter 6 viene proposto all'invitante prezzo di 39,59 euro, mentre Remnant 2 a 34,99 euro, con uno sconto del 30%.